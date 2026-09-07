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Straatbarbecue bij de Pruikenmaker in Veldhoven is vergunningvrij

Vandaag om 09:59

De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor een straatbarbecue bij de Pruikenmaker. Dit evenement is vergunningvrij.

Gevonden voor jou

Op 20 augustus 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding geregistreerd voor een activiteit waarbij geen vergunning nodig is. Het gaat om een straatbarbecue bij de Pruikenmaker.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01454. Omdat het evenement vergunningvrij is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.

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