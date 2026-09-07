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Straatbarbecue bij de Pruikenmaker in Veldhoven is vergunningvrij
Vandaag om 09:59
De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor een straatbarbecue bij de Pruikenmaker. Dit evenement is vergunningvrij.
Op 20 augustus 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding geregistreerd voor een activiteit waarbij geen vergunning nodig is. Het gaat om een straatbarbecue bij de Pruikenmaker.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01454. Omdat het evenement vergunningvrij is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.
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