Veldhoven past regels aan voor parkeren grote voertuigen

In Veldhoven zijn nieuwe regels vastgesteld voor het parkeren van grote voertuigen. Het eerdere besluit uit 2013 is ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling die vanaf 8 september 2026 ingaat. Voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter mogen alleen op specifieke plekken parkeren.

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Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven heeft besloten om het parkeren van grote voertuigen in de gemeente te reguleren. Voertuigen die inclusief lading langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter mogen vanaf dinsdag 8 september alleen nog parkeren op een aantal aangewezen locaties.

Voor voertuigen tot 7 meter lang zijn parkeerterreinen zoals de Plaatse, Pastoor Jansenplein en de Wal beschikbaar. Grotere voertuigen, langer dan 7 meter, mogen parkeren op plekken zoals het d’Ekkerplein en De Run 4200. Deze locaties zijn vastgelegd in een situatietekening die bij het besluit hoort.

Het nieuwe besluit is bedoeld om het straatbeeld te verbeteren en schade aan het uiterlijk van de gemeente te voorkomen. Het gaat om een vervanging van het oude aanwijzingsbesluit uit 2013.