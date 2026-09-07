Tijdelijke opslag van grond gemeld in Deurne

Gebr. Aldenzee Deurne B.V. heeft bij de gemeente Deurne een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond aan de Suezlaan 7.

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Op 31 augustus 2026 heeft Gebr. Aldenzee Deurne B.V. een melding ingediend bij de gemeente Deurne. Het gaat om het opslaan van grond op het adres Suezlaan 7. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het tijdelijk opslaan van grond wordt gezien als een activiteit die invloed kan hebben op de bodem en het milieu. Bij meldingen zoals deze is bezwaar maken niet mogelijk, omdat het enkel om een kennisgeving gaat.

De melding is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026083100714 en zaaknummer Z-2026-013867.