Batterijcontainers toegestaan op Sint Jozefstraat in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van batterijcontainers aan de Sint Jozefstraat 77c. Het besluit is genomen op 3 september 2026.

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De vergunning betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dat betekent dat er toestemming is gegeven voor een activiteit die niet binnen de standaard regels van het omgevingsplan valt. Het gaat specifiek om het plaatsen van batterijcontainers op deze locatie in Deurne.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0588. De bijbehorende stukken, waarin het besluit en de details zijn opgenomen, kunnen worden ingezien bij de gemeente. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de contactgegevens van de gemeente Deurne.