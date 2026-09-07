Omgevingsvergunning voor vellen van boom in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan de Houtrijk tussen nummers 8 en 14. Het besluit is op 3 september verzonden.

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De boom staat aan de Houtrijk in Nuenen, ter hoogte van de nummers 8 en 14. De vergunning is op 3 september door burgemeester en wethouders van Nuenen verleend.

Het besluit treedt in werking vier weken na de verzenddatum, tenzij er binnen die termijn bezwaar wordt gemaakt. De stukken rondom de vergunning kunnen digitaal worden opgevraagd bij de gemeente.