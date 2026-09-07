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Vijver in Nuenen wordt gedempt met grond

Vandaag om 09:59

Bij Zuiderklamp 63 in Nuenen gaat een vijver worden gedempt met grond.

Gevonden voor jou

Het bedrijf R. Jansen Bedrijven B.V. heeft een melding ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dit gebeurde op 31 augustus 2026 volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De activiteit betreft het toepassen van grond, wat betekent dat grond wordt gebruikt om de vijver op deze locatie te dempen. De melding is enkel een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

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