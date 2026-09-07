Vergunning voor bouw paardenboxen aan Hogevleutweg in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 3 september 2026 een vergunning verleend voor de bouw van vier paardenboxen aan de Hogevleutweg 9.

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Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het huidige omgevingsplan. De bouw omvat een technische en bouwkundige activiteit. Deze afwijking, ook wel een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) genoemd, wordt later verwerkt in het omgevingsplan.

De locatie van de nieuwe paardenboxen is Hogevleutweg 9 in Best, met dossiernummer Z2026-00001373. Het besluit is genomen door de gemeente om de bouw mogelijk te maken.