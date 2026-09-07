Autolaadkraan mag tijdelijk op openbare weg in Vught

In Vught is toestemming gegeven voor het plaatsen van een autolaadkraan op Klein Brabant 111. Dit gebeurt op zaterdag 30 september.

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De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg op Klein Brabant 111. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een autolaadkraan. De ontheffing is op 2 september verzonden.

De kraan zal op zaterdag 30 september 2026 op deze locatie worden geplaatst. Het exacte adres is Klein Brabant 111, 5262 RP Vught.