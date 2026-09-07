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Autolaadkraan mag tijdelijk op openbare weg in Vught

Vandaag om 10:01

In Vught is toestemming gegeven voor het plaatsen van een autolaadkraan op Klein Brabant 111. Dit gebeurt op zaterdag 30 september.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg op Klein Brabant 111. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een autolaadkraan. De ontheffing is op 2 september verzonden.

De kraan zal op zaterdag 30 september 2026 op deze locatie worden geplaatst. Het exacte adres is Klein Brabant 111, 5262 RP Vught.

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