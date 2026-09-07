Kerstmarkt IJzeren Man in Vught gepland voor december

Er is een vergunning aangevraagd voor een kerstmarkt bij de IJzeren Man in Vught. Het evenement staat gepland op 12 en 13 december en 19 en 20 december van dit jaar.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor een kerstmarkt op Boslaan 49, bij de IJzeren Man. Het evenement zal twee weekenden in december plaatsvinden: op zaterdag 12 en zondag 13 december, en op zaterdag 19 en zondag 20 december.

De aanvraag is op 1 september ingediend en wordt momenteel door de gemeente behandeld. Het gaat om een feestelijke markt waar bezoekers in kerstsfeer kunnen genieten van diverse kraampjes en activiteiten.