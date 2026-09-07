Begeleidingsborden langs wegen in Vught geplaatst

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van begeleidingsborden langs de Deutersestraat en Gementweg.

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Van donderdag 7 september tot en met donderdag 14 september 2026 worden acht begeleidingsborden geplaatst op verschillende locaties langs de Deutersestraat en Gementweg in Vught. De borden zijn bedoeld om weggebruikers te informeren.

De ontheffing hiervoor is op 2 september 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke maatregel die de verkeerssituatie in deze periode moet verduidelijken.