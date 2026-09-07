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Ontheffing geluid- en lichthinder voor werkzaamheden in Vught
Vandaag om 10:01
De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor geluid- en lichthinder bij werkzaamheden aan het spoortraject Den Bosch-Vught.
Het gaat om werkzaamheden bij TVP02 (PHS Den Bosch-Vught C2) langs het spoortraject. De ontheffing is op maandag 7 september 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.
De werkzaamheden kunnen tijdelijk hinder veroorzaken door geluid of licht, maar vallen binnen de voorwaarden van de verleende toestemming. Meer details over deze hinder zijn niet bekendgemaakt.
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