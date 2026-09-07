Vuurwerkbedrijf in Sprundel meldt activiteit voor opslag en bewerking

D’n 1000Klapper in Sprundel heeft een melding gedaan voor het opslaan en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen. Dit is gebeurd naar aanleiding van een nieuw uitgangspuntendocument.

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Het vuurwerkbedrijf D’n 1000Klapper aan de Kerkeheidestraat 18 in Sprundel heeft op 4 juni een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding gaat over het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen die gebruikt worden in theaters. De opslaghoeveelheden blijven onveranderd.

De gemeente Rucphen heeft de melding op 3 september afgehandeld. Het gaat om een bestaande locatie, waarbij een nieuw uitgangspuntendocument de aanleiding is geweest voor de melding. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.