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Nieuwe vertrouwenscommissie voor burgemeester Rucphen samengesteld

Vandaag om 10:01

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 2 september 2026 een nieuwe vertrouwenscommissie samengesteld. Deze commissie bereidt de aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor. Elk van de zes raadsfracties heeft een lid afgevaardigd, met H.C.A. Vergouwen als voorzitter.

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De vertrouwenscommissie in Rucphen bestaat uit zes leden, afkomstig uit de verschillende raadsfracties. Naast de voorzitter H.C.A. Vergouwen (RVP), zijn A.J. Vissenberg (PVV), E.C. van Kalmthout (CDA), H.M.J. Spijkers-Suijkerbuijk (VVD), B.M.J. Clercx (FVD) en A.J.W. Wagemakers (GL|PvdA) deel van de groep. Spijkers-Suijkerbuijk is benoemd als plaatsvervangend voorzitter.

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffier en werkt onder strikte geheimhouding. Vergaderingen zijn besloten en de commissie zorgt ervoor dat alle stukken vertrouwelijk blijven. Het werk van de commissie eindigt zodra de minister van Binnenlandse Zaken bekendmaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

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