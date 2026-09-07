Mobiel puinbreken op Piusplein in Uden

Op het Piusplein in Uden wordt binnenkort 3.600 ton steenachtig materiaal mobiel gebroken. De melding is door de gemeente Maashorst ontvangen op 22 juli.

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Het mobiel breken van bouw- en slooppuin houdt in dat het materiaal ter plaatse wordt fijngemaakt met een machine. Dit kan daarna opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw. De werkzaamheden vinden plaats op Piusplein 113 in Uden.