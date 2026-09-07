Vergunning verleend voor melkrundveehouderij in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het oprichten van een melkrundveehouderij aan de Peelweg 20a in Zeeland. Daarbij mag ook een put van stal 2 anders worden gebouwd dan eerder toegestaan.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 3 september genomen en heeft zaaknummer 70376-2022. De vergunning betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning uit 2015. Vanaf 8 september liggen de stukken ter inzage.

De inzageperiode loopt tot en met 19 oktober. Na afloop van de beroepstermijn, die op 20 oktober sluit, treedt het besluit in werking. Het indienen van een beroepschrift heeft geen invloed op deze datum.