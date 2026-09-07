Gemeente Uden weigert vergunning voor appartementen en restaurant

De gemeente Uden heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Het ging om plannen voor het verbouwen van een restaurant en zes appartementen aan de Prior van Milstraat.

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De aanvraag betrof een verbouwing aan de Prior van Milstraat 105 in Uden. Het plan was om het restaurant aan te passen en zes appartementen op de verdiepingen te realiseren. Daarbij zou worden afgeweken van het huidige bestemmingsplan. De vergunning is op 2 september 2026 door de gemeente geweigerd.

Het besluit heeft betrekking op twee aspecten: het bouwen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. De bijbehorende stukken liggen vanaf 8 september tot en met 19 oktober ter inzage bij de gemeente Maashorst.