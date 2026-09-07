De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor FestyLand en Heerlijk Hemelrijk Festival op Zeelandsedijk 34A in Volkel. Het evenement vindt plaats van 2 tot en met 4 oktober.

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Op 3 september heeft de gemeente Maashorst besloten om een vergunning te verlenen voor twee festivals: FestyLand en Heerlijk Hemelrijk Festival. Deze vinden plaats op de locatie Zeelandsedijk 34A in Volkel. Het evenement staat gepland voor vrijdag 2 oktober tot en met zondag 4 oktober.

Bezoekers kunnen zich voorbereiden op een gevarieerd programma. De vergunning is verleend op basis van een aanvraag in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente benadrukt dat de vergunning kan worden ingezien door contact op te nemen via de reguliere gemeentelijke kanalen.