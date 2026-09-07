Nieuwbouw met zonnepanelen toegestaan in Riethoven

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een woning met garage, carport en zonnepanelen aan de Bosweg 3b in Riethoven.

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Het besluit om de bouw toe te staan is op 3 september 2026 verzonden. Het gaat om een buitenplanse toestemming, wat betekent dat het project niet volledig binnen de standaardregels van het omgevingsplan past, maar toch is goedgekeurd.

De nieuwe woning krijgt naast de garage ook een overkapping. Het plaatsen van zonnepanelen maakt deel uit van de plannen. Het adres waar de bouw mag plaatsvinden is Bosweg 3b in Riethoven, in de gemeente Bergeijk.