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Wand verwijderd en sleuven aangebracht in Baarle-Nassau
Vandaag om 10:01
Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan een pand aan het Sint Annaplein.
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van een constructieve wand en het aanbrengen van constructieve sleuven. De werkzaamheden vinden plaats op het adres Sint Annaplein 15.
Het besluit is op 3 september 2026 verzonden. De aanpassingen kunnen invloed hebben op de stabiliteit van het pand, omdat ze de draagstructuur aanpassen.
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