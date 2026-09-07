Kermisfeesten Rijen krijgen groen licht

De vergunning voor de Kermisfeesten in Rijen is verleend. Het evenement vindt plaats van zaterdag 17 oktober tot en met dinsdag 20 oktober op het Burgemeester Sweensplein.

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De Kermisfeesten in Rijen zijn dit jaar gepland van zaterdag 17 oktober tot en met dinsdag 20 oktober. Het feest begint op zaterdagavond om zeven uur en eindigt dinsdagavond om elf uur. De activiteiten vinden plaats op het Burgemeester Sweensplein.

De tijden variëren per dag: zaterdag tot half twee ’s nachts, zondag tot tien uur ’s avonds, maandag tot één uur ’s nachts en dinsdag tot elf uur ’s avonds. Het besluit over de vergunning is op 3 september verzonden.