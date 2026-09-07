Grond wordt toegepast bij Doornboomstraat in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie bij de Doornboomstraat. Deze melding is op 3 september 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond of baggerslib op deze locatie wordt neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de bodem op te hogen of iets aan te leggen. Volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving is dit gemeld en afgehandeld.

Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00022242. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.