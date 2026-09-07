Hilvarenbeek geeft vergunning voor garage en tuinhuis

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een garage, carport en tuinhuis met overkapping op Wouwerstraat 60.

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De omgevingsvergunning is op 1 september 2026 verzonden en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om de realisatie van een garage, carport en een tuinhuis met overkapping aan de Wouwerstraat in Hilvarenbeek.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Belangstellenden kunnen de vergunningsstukken inzien door contact op te nemen met de gemeente Hilvarenbeek.