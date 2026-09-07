Tandartspraktijk Gilze breidt uit met twee behandelkamers

in Gilze en rijen

De tandartspraktijk aan Hofstad 14 B in Gilze mag uitbreiden met twee extra behandelkamers en een verhoogde tuinmuur. De vergunning is verleend door de gemeente.

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De tandartspraktijk aan de Hofstad in Gilze krijgt binnenkort meer ruimte. Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven voor een eenlaagse uitbreiding aan de linkerzijde van het gebouw. Hier komen twee nieuwe behandelkamers bij.

Daarnaast mag de tuinmuur bij de brandgang worden verhoogd. Het besluit is op 3 september 2026 verzonden. De praktijk bevindt zich op Hofstad 14 B.