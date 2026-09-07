Heusden legt maatwerkvoorschriften op aan bedrijf in Drunen

Burgemeester en wethouders van Heusden hebben maatwerkvoorschriften opgelegd aan Vissers Ploegmakers B.V. in Drunen. Het bedrijf mag water lozen met een hoeveelheid van meer dan vijf kubieke meter per uur op het vuilwaterriool. Het besluit is op 3 september verzonden.

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Het besluit is gebaseerd op het Omgevingsplan en geldt voor de locatie aan de Rossinistraat in Drunen. Bij het lozen van water in deze hoeveelheid worden specifieke regels toegepast die afwijken van de standaardvoorschriften. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00022340.

Het besluit is digitaal in te zien via het officiële publicatieblad. Voor meer informatie kunnen belangstellenden verwijzen naar de stukken die bij de bekendmaking zijn gevoegd.