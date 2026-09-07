Berlicum geeft ontheffing voor late sportactiviteiten

In Berlicum heeft tennisvereniging LTV Berlicum een ontheffing gekregen om op acht vrijdagen sportwedstrijden te organiseren die doorgaan tot één uur ’s nachts.

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De ontheffing geldt voor de locatie aan de Groenstraat 14b in Berlicum en is verleend op 3 september 2026. De sportwedstrijden vinden plaats op vrijdagen tussen zes uur ’s avonds en één uur ’s nachts, en dit loopt van 4 september tot en met 24 oktober.

Het besluit is genomen op basis van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014. Het gaat om een incidentele ontheffing waarbij geen bezwaar kan worden ingediend.