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Melding containerplaatsing in 's Gravenmoer
Vandaag om 10:01
Van 1 tot 15 september is een container geplaatst op Lange Veertel in 's Gravenmoer.
Op 1 september is een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container op Lange Veertel 61 in 's Gravenmoer. Deze melding betreft de opslag van roerende zaken en is vergunningsvrij.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001383. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend tegen deze activiteit.
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