Asbesthoudend vloerzeil wordt verwijderd in Dongen

Op 28 augustus is een melding ontvangen voor het verwijderen van asbesthoudend vloerzeil op Donk 100 in Dongen. Deze werkzaamheden zijn vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

In Dongen is een melding gedaan voor sloopwerkzaamheden aan bouwwerken waarbij asbesthoudend vloerzeil wordt verwijderd. Dit gebeurt op de locatie Donk 100, 5103GA Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001359.

Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen via het zaaknummer.