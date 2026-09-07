Gemeente Dongen verlengt termijn aanvraag splitsing De Els 3A

De gemeente Dongen heeft de beslistermijn voor de splitsing van De Els 3A met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag die op 30 juni binnenkwam.

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De aanvraag voor het splitsen van De Els 3A en 5 in Dongen is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001069. De gemeente heeft op 1 september besloten de termijn met zes weken te verlengen. Daarmee krijgen zij meer tijd om de vergunningaanvraag te beoordelen.

De locatie betreft het adres De Els 3A, 5107RK in Dongen. Het verlengen van de beslistermijn is een gebruikelijke procedure wanneer extra tijd nodig is om de aanvraag goed te onderzoeken en te verwerken.