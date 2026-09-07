Waalwijk legaliseert woningen en commerciële ruimtes

Het college van Waalwijk heeft drie woningen en drie commerciële ruimtes aan de Grotestraat 264 gelegaliseerd. Het besluit is op 3 september 2026 bekendgemaakt.

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Op de locatie Grotestraat 264 in Waalwijk zijn drie woningen en drie commerciële ruimtes officieel gelegaliseerd. Het college heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend. De vergunning omvat onder andere een bouwactiviteit en een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa).

Het besluit is op 3 september 2026 genomen en vervolgens officieel bekendgemaakt. De locatie aan de Grotestraat 264 zal hiermee voldoen aan de regels die gelden voor bebouwing en gebruik van de ruimte.