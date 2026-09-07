Sprang-Capelle krijgt BSO in sportkantine

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Hierdoor komt er een buitenschoolse opvang (BSO) in een sportkantine aan de Juffrouwsteeg in Sprang-Capelle.

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De vergunning is op 3 september 2026 bekendgemaakt. Met deze toestemming kan de sportkantine aan de Juffrouwsteeg 3, 5161 AW in Sprang-Capelle worden gebruikt als ruimte voor een BSO.

De aanvraag betreft het afwijken van de regels in het omgevingsplan, zodat de locatie geschikt wordt voor gebruik als buitenschoolse opvang. Het besluit is genomen onder zaaknummer WWK-2025-015665.