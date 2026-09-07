Mobiel puinbreken bij Wilhelminakanaal Noord in Oosterhout

Bij Wilhelminakanaal Noord in Oosterhout is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. Deze activiteit wordt uitgevoerd tussen week 40 en week 52 van 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om het breken van puin tot granulaat met een mobiele puinbreker. De melding is op 1 september 2026 ingediend en op 3 september afgehandeld. De werkzaamheden zullen naar verwachting maximaal drie werkdagen duren.

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin op locatie wordt fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Dit gebeurt op grond van de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.