Navigatie overslaan
Ontdek

Mobiel puinbreken bij Wilhelminakanaal Noord in Oosterhout

Vandaag om 10:01

Bij Wilhelminakanaal Noord in Oosterhout is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. Deze activiteit wordt uitgevoerd tussen week 40 en week 52 van 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om het breken van puin tot granulaat met een mobiele puinbreker. De melding is op 1 september 2026 ingediend en op 3 september afgehandeld. De werkzaamheden zullen naar verwachting maximaal drie werkdagen duren.

Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin op locatie wordt fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Dit gebeurt op grond van de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.