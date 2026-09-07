Afvalwater zonder vetafscheider toegestaan bij Stuffed by Lisa

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben maatwerkvoorschriften opgelegd aan Stuffed by Lisa. Het bedrijf aan de Prins Bernhardstraat mag afvalwater lozen zonder vetafscheider en slibvangput.

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Het besluit is genomen op verzoek van Stuffed by Lisa en heeft betrekking op de locatie aan de Prins Bernhardstraat 3 in Oosterhout. De aanvraag werd ingediend op 22 mei 2026 en het besluit is verzonden op 3 september 2026.

Bij een maatwerkvoorschrift worden specifieke regels opgelegd die afwijken van de standaardregels. In dit geval betekent het dat het bedrijf afvalwater mag lozen zonder gebruik te maken van een vetafscheider, een installatie die vetten uit afvalwater haalt, en een slibvangput, die vaste stoffen opvangt.

Het zaaknummer dat aan dit besluit gekoppeld is, luidt Z2026-00020286. Dit nummer moet worden vermeld bij alle correspondentie over het besluit.