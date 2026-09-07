Omgevingsvergunning voor nutsvoorziening in Putte verleend

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het vervangen van een nutsvoorziening aan de Weg naar de Hooiweide 1a in Putte.

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De gemeente Woensdrecht heeft op 3 september een omgevingsvergunning afgegeven voor werkzaamheden aan een nutsvoorziening. Het gaat om het vervangen van een TGV (Technische Gasvoorziening) door een TVS (Technische Voedingsvoorziening). De locatie van de werkzaamheden is aan de Weg naar de Hooiweide 1a in Putte.

De vergunning is verzonden op 3 september 2026. Tegen deze beslissing kan binnen zes weken een bezwaar worden ingediend, tenzij anders vermeld in het besluit.