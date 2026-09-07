Onthulling Carnavalsvereniging Pothuusburg op Markt in Grave

Op dinsdag 7 november 2026 onthult Carnavalsvereniging Pothuusburg haar carnavalswagen op de Markt in Grave. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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De vergunning is op 1 september 2026 goedgekeurd. Het evenement vindt plaats op de Markt in Grave en staat volledig in het teken van de onthulling van de carnavalswagen. Het is een belangrijk moment voor de vereniging en de carnavalsliefhebbers.

Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003993. Dit besluit heeft een officieel karakter, en de organisatie kan nu verder met de voorbereidingen voor het evenement.