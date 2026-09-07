Pedicuresalon aan huis toegestaan na bezwaar in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een pedicuresalon aan huis op Wegedoorn 82. Het besluit is genomen op 27 augustus 2026 na een bezwaarprocedure.

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De nieuwe pedicuresalon komt op Wegedoorn 82 in Cuijk. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders werd genomen na een bezwaar, waarbij de regels in het Omgevingsplan zijn aangepast. Dit betekent dat de plannen voor de salon nu doorgang kunnen vinden.

De zaak heeft het nummer Z2025-00005081 en is door de gemeente afgehandeld op 27 augustus 2026. Het bezwaar leidde tot een definitieve vergunning voor het afwijken van de gebruikelijke regels.