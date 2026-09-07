Basisschool Onze Bouwsteen in Beugen meldt brandveilig gebruik

Basisschool Onze Bouwsteen in Beugen heeft een melding gedaan voor brandveilig gebruik van het gebouw. Het gaat om de locatie aan de Moerkamp 73. De melding is op 20 augustus ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van het schoolgebouw op een manier die voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften. Dit is een vergunningsvrije activiteit, wat betekent dat er geen toestemming van de gemeente nodig is.

Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00005509. Omdat de melding vergunningsvrij is, is het niet mogelijk om een bezwaar in te dienen.