Gemeente Land van Cuijk wil snippergroen verkopen

De gemeente Land van Cuijk is van plan een klein perceel grond aan de Haagsestraat in Cuijk te verkopen aan de eigenaren van het aangrenzende huis. Het gaat om snippergroen van ruim tien vierkante meter.

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Het perceel ligt aan Haagsestraat 60 in Cuijk en heeft een oppervlakte van ongeveer 10,64 vierkante meter. Volgens het snippergroenbeleid van de gemeente wordt dit soort grond alleen verkocht aan buren van het perceel, als uitbreiding van hun eigendom.

Twintig dagen na publicatie, op maandag 7 september 2026, zal de gemeente overgaan tot verkoop. Tenzij er vóór die tijd een andere gegadigde is die volgens het beleid ook recht heeft op aankoop. Gegadigden moeten zich melden bij de gemeente Land van Cuijk.