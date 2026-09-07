Sambeek: toestemming voor gebruik bebouwing als bijwoning

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een gebouw aan de Hoogeindseweg in Sambeek als bijwoning. Het besluit is op 2 september 2026 genomen.

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De omgevingsvergunning geldt voor Hoogeindseweg 11x in Sambeek. Het besluit betreft een afwijking van de regels in het Omgevingsplan, wat nodig was om de bebouwing als bijwoning te kunnen gebruiken.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004612. Wie het niet eens is met deze beslissing, kan bezwaar maken tot en met 14 oktober 2026. Dit verandert echter niets aan de directe werking van het besluit.