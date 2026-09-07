Containervergunning verleend voor locatie in Boxmeer

In Boxmeer is een vergunning verleend voor het plaatsen van een container aan de Tuinfluiter 12. De container mag daar staan van 31 augustus tot en met 21 september. Het besluit is op 2 september genomen door het gemeentebestuur van Land van Cuijk.

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De vergunning betreft het tijdelijk plaatsen van een container aan Tuinfluiter 12, binnen de gemeente Land van Cuijk. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd, wat betekent dat de container gedurende drie weken op deze locatie mag blijven staan.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005755. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 september 2026 definitief toestemming verleend.