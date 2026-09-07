Woninguitbreiding en verbouwing Prins van Oranjestraat in Vierlingsbeek

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan de Prins van Oranjestraat 12 in Vierlingsbeek. Het besluit is op 2 september 2026 genomen.

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Het gaat om een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning is definitief verleend en heeft betrekking op het adres Prins van Oranjestraat 12 in Vierlingsbeek. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004792.

Met dit besluit mag de woning worden aangepast en uitgebreid, zoals door de aanvrager is gepland. Het besluit is op 2 september 2026 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.