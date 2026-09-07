Grond wordt toegepast aan de Mullemsedijk in Stevensbeek

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan de Mullemsedijk 29 in Stevensbeek.

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De melding gaat over het gebruik van grond op het adres Mullemsedijk 29 in Stevensbeek. Het toepassen van grond betekent dat grond ergens wordt neergelegd, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu en moet daarom worden gemeld.

De melding, met DSO-kenmerk 2026073100813 en zaaknummer Z/512021, is op 31 juli 2026 ontvangen door de gemeente. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.