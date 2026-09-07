Omgevingsvergunning verleend voor gevelwijziging bedrijfspand in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de zuidgevel van een bedrijfspand aan De Hork 42 in Cuijk. Het besluit is genomen op 1 september 2026.

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Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De aanvraag heeft betrekking op het pand aan De Hork 42, met zaaknummer Z2026-00004774.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning goedgekeurd en het besluit is definitief. De wijziging van de gevel kan nu worden uitgevoerd.