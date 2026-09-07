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Omgevingsvergunning verleend voor gevelwijziging bedrijfspand in Cuijk
Vandaag om 10:01 • Aangepast vandaag om 10:14
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de zuidgevel van een bedrijfspand aan De Hork 42 in Cuijk. Het besluit is genomen op 1 september 2026.
Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De aanvraag heeft betrekking op het pand aan De Hork 42, met zaaknummer Z2026-00004774.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning goedgekeurd en het besluit is definitief. De wijziging van de gevel kan nu worden uitgevoerd.
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