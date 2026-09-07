Son en Breugel ontvangt aanvraag voor interne wijziging Boslaan 28

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor een interne constructieve wijziging aan een pand aan de Boslaan 28.

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Op 3 september 2026 heeft de gemeente Son en Breugel een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een interne constructieve wijziging aan een pand op het adres Boslaan 28, 5691 CW.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 08483849636. Dit is op dit moment alleen een kennisgeving, wat betekent dat het college nog een besluit moet nemen over de plannen. De plannen zijn niet openbaar en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college heeft beslist.