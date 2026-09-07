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Woonunits seizoensarbeiders in Ulvenhout gelegaliseerd
Vandaag om 10:04 • Aangepast vandaag om 10:14
Burgemeester en wethouders van Breda hebben een vergunning verleend voor het legaliseren van woonunits voor seizoensarbeiders aan de Strijbeekseweg 21 in Ulvenhout.
De vergunning is op 1 september 2026 verleend en betreft een afwijking van de standaardregels. Het gaat om het legaliseren van woonunits voor seizoensarbeiders op het adres Strijbeekseweg 21 in de gemeente Breda.
Vanaf 8 september 2026 kan de vergunning digitaal worden ingezien via de website van de overheid. Bij vragen over de vergunning kun je terecht bij de gemeente Breda.
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