Woonunits seizoensarbeiders in Ulvenhout gelegaliseerd

Burgemeester en wethouders van Breda hebben een vergunning verleend voor het legaliseren van woonunits voor seizoensarbeiders aan de Strijbeekseweg 21 in Ulvenhout.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 1 september 2026 verleend en betreft een afwijking van de standaardregels. Het gaat om het legaliseren van woonunits voor seizoensarbeiders op het adres Strijbeekseweg 21 in de gemeente Breda.

Vanaf 8 september 2026 kan de vergunning digitaal worden ingezien via de website van de overheid. Bij vragen over de vergunning kun je terecht bij de gemeente Breda.