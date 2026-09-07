Termijn verlengd voor kamerhuurvergunning in Eindhoven

De termijn voor de vergunning om vijf kamers te verhuren aan de Tongelresestraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een legalisatie van het huidige gebruik.

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Het pand aan de Tongelresestraat 253 in Eindhoven wordt gebruikt voor de verhuur van vijf kamers. De eigenaar heeft een aanvraag ingediend om dit gebruik te legaliseren. De vergunning valt onder de overgangsregeling voor kamerhuur in 2026.

De verlenging van de vergunning is een formele stap en ligt niet ter inzage. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken.