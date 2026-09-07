Airco units aangevraagd op Remuslaan in Eindhoven

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van twee airco units aan de Remuslaan 2 in Eindhoven. De aanvraag werd op 3 september 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om twee airco units te installeren op het adres Remuslaan 2, postcode 5631JP, in Eindhoven. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008599.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving gemeld en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.