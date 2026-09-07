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Airco units aangevraagd op Remuslaan in Eindhoven
Vandaag om 10:04 • Aangepast vandaag om 10:15
Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van twee airco units aan de Remuslaan 2 in Eindhoven. De aanvraag werd op 3 september 2026 ontvangen.
Het gaat om een verzoek om twee airco units te installeren op het adres Remuslaan 2, postcode 5631JP, in Eindhoven. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008599.
Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving gemeld en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.
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