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Termijn verlengd voor bijgebouw tussen woningen in Eindhoven
Vandaag om 10:04 • Aangepast vandaag om 10:15
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bijgebouw tussen twee woningen aan de Brugmanstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit op de adressen Brugmanstraat 8 en 10.
De verlenging betreft een vergunningaanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-006636. Het plan omvat de bouw van een bijgebouw tussen twee bestaande woningen aan de Brugmanstraat. De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving.
Volgens de gemeente Eindhoven is er op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verlenging. De documenten liggen ook niet ter inzage.
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