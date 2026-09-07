Verlenging terrasvergunning Grillhouse Ocakbasi in Eindhoven

De termijn voor een terrasvergunning bij Grillhouse Ocakbasi in Eindhoven is verlengd. Dit betreft het terras aan de gevel van het horecabedrijf aan de Tongelresestraat.

Gevonden voor jou

De verlenging van de aanvraag gaat om een terrasvergunning voor Grillhouse Ocakbasi, gevestigd aan de Tongelresestraat 261 in Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het terras dat direct tegen de gevel ligt.

De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er bestaat momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.