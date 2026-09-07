Vergunningsaanvraag voor kappen van boom in Waalstraat Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Waalstraat.

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Op 3 september 2026 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een boom bij een woning aan de Waalstraat 3.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008623. Op dit moment is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving en nog niet definitief. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.