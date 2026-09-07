Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag voor kappen van boom in Waalstraat Eindhoven

Vandaag om 10:04

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Waalstraat.

Gevonden voor jou

Op 3 september 2026 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een boom bij een woning aan de Waalstraat 3.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008623. Op dit moment is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving en nog niet definitief. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.