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Kittens gedumpt in vogelkooi met bordje ‘gratis’ erbij: 'Zien we te vaak'

Vandaag om 10:18 • Aangepast vandaag om 10:50
De katten werden gedumpt bij een skatepark in Deurne. (Foto: Instagram / politie_asten.)
De katten werden gedumpt bij een skatepark in Deurne. (Foto: Instagram / politie_asten.)

De politie is op zoek naar iemand die in augustus twee kittens op straat dumpte in Deurne. De katjes werden in een vogelkooitje achtergelaten, met een bordje ‘gratis’ erbij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De diertjes werden op 27 augustus gevonden bij een skatepark aan De Poort in Deurne. De katjes waren toen ongeveer negen à tien weken oud. "Helaas zien we veel te vaak dat kittens achtergelaten worden, terwijl er echt wel andere mogelijkheden zijn", schrijven agenten op sociale media.

'Strafbaar'
De politie zoekt getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. "Het dumpen van dieren is strafbaar en daarom vragen we aandacht hiervoor."

Op beelden is te zien hoe de kittens in het kooitje zitten, met een bakje voer erbij. Volgens de politie maken de diertjes het inmiddels goed.

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